Жителей Брянской области предупредили о метели и снежных заносах 9 января

Из-за непогоды возрастает вероятность ДТП и нарушений в работе транспорта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Брянской области предупредили о сильном снеге в воскресенье, 9 января. Местами возможна метель и снежные заносы на дорогах, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Погода будет облачной с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег. Днем прогнозируют сильные осадки. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью ночью 5-10 метров в секунду, днем - 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью ожидают от минус девяти до минус четырех градусов. Днем прогнозируют от семи до двух мороза.

Из-за непогоды возрастает вероятность ДТП, сложной дорожной ситуации, нарушений в работе транспорта, в том числе авиации, и коммунальных служб.