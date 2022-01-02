Фото: РИА "Стрела".

В Брянске к декабрю 2022 года планируют сдать в эксплуатацию новое здание УМВД. Оно разделено на блоки. Стоимость строительства составила 1,4 миллиарда рублей, деньги выделили из федерального бюджета. Об этом сообщает РИА «Стрела».

Теперь подразделения, рассредоточенные по всему городу, объединят под одной крышей.

Сдать объект могут и раньше – строители недавно сделали котельную.

После обустройства теплосетей приступят к отделке.

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