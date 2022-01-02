Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянской области 3 января ожидают сильный ветер и снегопад. Об этом предупреждают в пресс-службе регионального МЧС.

Ночью снег будет местами сильный, днем – сильный, местами мокрый. Ночью прогнозируют метель, а днем – налипание мокрого снега и гололедицу.

При этом ночью ветер подует в северо-западном направлении, а днем - в южном. Его скорость будет достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от минус 10 до минус 5 градусов, днем – от минус 4 до плюс 1 градуса.

Такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Брянцев просят быть осторожными и соблюдать необходимые меры безопасности.

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