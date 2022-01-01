Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 января 2022 года. За минувшие сутки заболел 193 жителя региона, выздоровели 229 пациентов, зарегистрировали 17 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3518 ПЦР-тестов.
В целом у 96653 человек подтвердили коронавирус, вылечились 92425 жителя области, умерли 2913 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1255954.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 87 новых случаев коронавируса. На втором месте Дубровский район, где выявили 15 ковид-положительных. На третьем - Новозыбков с 13 новыми случаями коронавирусной инфекции. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 23 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 января 2022 года:
— Брянск – 37254 (+87)
— Брянский район – 9584 (+5)
— Дятьковский район – 4896 (+12)
— Карачевский район 3330
— Клинцы – 3074 (+1)
— Трубчевский район – 2604 (+8)
— Новозыбков – 2573 (+13)
— Стародубский район – 2544 (+8)
— Навлинский район – 2318 (+5)
— Унечский район – 2272
— Жуковский район – 2228 (+3)
— Брасовский район – 1941 (+6)
— Выгоничский район – 1899
— Комаричский район – 1723
— Почепский район – 1708 (+5)
— Климовский район – 1455 (+2)
— Фокино – 1450 (+2)
— Погарский район – 1397 (+7)
— Мглинский район – 1370
— Дубровский район – 1346 (+15)
— Клетнянский район – 1345 (+3)
— Сельцо – 1303
— Суземский район – 1053 (+5)
— Злынковский район – 1049 (+1)
— Суражский район – 997 (+1)
— Клинцовский район – 967
— Гордеевский район – 800
— Красногорский район – 740 (+1)
— Севский район – 614 (+1)
— Жирятинский район – 483 (+1)
— Рогнединский район – 214 (+1)
— Иногородние – 122.