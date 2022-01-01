Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 января 2022 года. За минувшие сутки заболел 193 жителя региона, выздоровели 229 пациентов, зарегистрировали 17 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3518 ПЦР-тестов.

В целом у 96653 человек подтвердили коронавирус, вылечились 92425 жителя области, умерли 2913 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1255954.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 87 новых случаев коронавируса. На втором месте Дубровский район, где выявили 15 ковид-положительных. На третьем - Новозыбков с 13 новыми случаями коронавирусной инфекции. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 23 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 января 2022 года:

— Брянск – 37254 (+87)

— Брянский район – 9584 (+5)

— Дятьковский район – 4896 (+12)

— Карачевский район 3330

— Клинцы – 3074 (+1)

— Трубчевский район – 2604 (+8)

— Новозыбков – 2573 (+13)

— Стародубский район – 2544 (+8)

— Навлинский район – 2318 (+5)

— Унечский район – 2272

— Жуковский район – 2228 (+3)

— Брасовский район – 1941 (+6)

— Выгоничский район – 1899

— Комаричский район – 1723

— Почепский район – 1708 (+5)

— Климовский район – 1455 (+2)

— Фокино – 1450 (+2)

— Погарский район – 1397 (+7)

— Мглинский район – 1370

— Дубровский район – 1346 (+15)

— Клетнянский район – 1345 (+3)

— Сельцо – 1303

— Суземский район – 1053 (+5)

— Злынковский район – 1049 (+1)

— Суражский район – 997 (+1)

— Клинцовский район – 967

— Гордеевский район – 800

— Красногорский район – 740 (+1)

— Севский район – 614 (+1)

— Жирятинский район – 483 (+1)

— Рогнединский район – 214 (+1)

— Иногородние – 122.