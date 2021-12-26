Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболел 203 жителя региона, выздоровели 317 пациентов, зарегистрировали 16 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3461 ПЦР-тестов.
В целом у 95468 человек подтвердили коронавирус, вылечились 90587 жителей области, умерли 2812 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1234371.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 101 новый случай коронавируса. На втором месте Карачевский район, где выявили 22 ковид-положительных. На третьем месте Брянский район с 17-ю заболевшими коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 декабря 2021 года:
— Брянск – 36756 (+101)
— Брянский район – 9504 (+17)
— Дятьковский район – 4844 (+7)
— Карачевский район – 3288 (+22)
— Клинцы – 3044 (+8)
— Трубчевский район – 2576 (+1)
— Новозыбков – 2529
— Стародубский район – 2519 (+1)
— Навлинский район – 2297 (+1)
— Унечский район – 2227 (+1)
— Жуковский район – 2207 (+7)
— Брасовский район – 1908 (+1)
— Выгоничский район – 1181 (+1)
— Комаричский район – 1704 (+6)
— Почепский район – 1678 (+4)
— Климовский район – 1436 (+1)
— Фокино – 1434 (+4)
— Погарский район – 1377 (+2)
— Мглинский район – 1358 (+1)
— Клетнянский район – 1324 (+3)
— Дубровский район – 1315
— Сельцо – 1289 (+7)
— Суземский район – 1042 (+1)
— Злынковский район – 1038
— Суражский район – 991 (+1)
— Клинцовский район – 964 (+1)
— Гордеевский район – 795
— Красногорский район – 728 (+2)
— Севский район – 610
— Жирятинский район – 473
— Рогнединский район – 211 (+2)
— Иногородние – 121
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