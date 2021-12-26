Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболел 203 жителя региона, выздоровели 317 пациентов, зарегистрировали 16 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3461 ПЦР-тестов.

В целом у 95468 человек подтвердили коронавирус, вылечились 90587 жителей области, умерли 2812 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1234371.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 101 новый случай коронавируса. На втором месте Карачевский район, где выявили 22 ковид-положительных. На третьем месте Брянский район с 17-ю заболевшими коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 декабря 2021 года:

— Брянск – 36756 (+101)

— Брянский район – 9504 (+17)

— Дятьковский район – 4844 (+7)

— Карачевский район – 3288 (+22)

— Клинцы – 3044 (+8)

— Трубчевский район – 2576 (+1)

— Новозыбков – 2529

— Стародубский район – 2519 (+1)

— Навлинский район – 2297 (+1)

— Унечский район – 2227 (+1)

— Жуковский район – 2207 (+7)

— Брасовский район – 1908 (+1)

— Выгоничский район – 1181 (+1)

— Комаричский район – 1704 (+6)

— Почепский район – 1678 (+4)

— Климовский район – 1436 (+1)

— Фокино – 1434 (+4)

— Погарский район – 1377 (+2)

— Мглинский район – 1358 (+1)

— Клетнянский район – 1324 (+3)

— Дубровский район – 1315

— Сельцо – 1289 (+7)

— Суземский район – 1042 (+1)

— Злынковский район – 1038

— Суражский район – 991 (+1)

— Клинцовский район – 964 (+1)

— Гордеевский район – 795

— Красногорский район – 728 (+2)

— Севский район – 610

— Жирятинский район – 473

— Рогнединский район – 211 (+2)

— Иногородние – 121

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