Профессор Брянского государственного университета стал «Заслуженным ученым»

Фото: официальный сайт БГУ.
Профессор Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского Сергей Михальченко получил почетное звание «Заслуженный ученый Брянской области».
Данное решение приняли во время заседания Брянской областной Думы, сообщают в вузе.
Доктор исторических наук Сергей Михальченко руководит в университете институтом экономики, истории и права.
Коллеги поздравили ученого с заслуженной наградой.
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