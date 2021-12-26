Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 декабря 2021 7:59

Профессор Брянского государственного университета стал «Заслуженным ученым»

Звание Сергею Михальченко присвоили на заседании областной Думы
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: официальный сайт БГУ.

Фото: официальный сайт БГУ.

Профессор Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского Сергей Михальченко получил почетное звание «Заслуженный ученый Брянской области».

Данное решение приняли во время заседания Брянской областной Думы, сообщают в вузе.

Доктор исторических наук Сергей Михальченко руководит в университете институтом экономики, истории и права.

Коллеги поздравили ученого с заслуженной наградой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

КАРТИНА ДНЯ