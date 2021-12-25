Дочь брянского росгвардейца победила на конкурсе ООН и ЮНЕСКО

Фото: Елизавета КРОТОВА.

Дочь начальника отделения учета и комплектования штаба Управления Росгвардии по Брянской области Елизавета Кротова вышла в финал первого Международного конкурса детских рисунков «Гуманность внутри войны». Конкурс проходит под патронатом ЮНЕСКО, при поддержке ООН, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

Жюри высоко оценило работу участницы под названием «Связь поколений». Елизавета посвятила рисунок Великой Отечественной войне.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Брянской области.

- Я очень рад победе дочки!- сказал отец Елизаветы майор Юрий Кротов. - С самых малых лет мы вместе с супругой стараемся привить ей любовь к Родине и истории Отечества. Ту самую искренность и патриотические чувства нашей девочки заметили на конкурсе, а высокая оценка профессионалов дорогого стоит.

На конкурс подали 6 311заявок из 15 стран. В финал попали только 200 участников.

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