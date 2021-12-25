В Брянском районе в массовом ДТП погибла 41-летняя женщина

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе в ДТП попали сразу три автомобиля. Автоавария произошло в субботу, 25 декабря, около 12.20 на шестом километре дороги «Обход горда Брянска». По факту ДТП проводят проверку, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «Ауди-90» ехал в строну Супонева. Во время обгона он не справился с управлением и врезался в ГАЗ-330232, за рулем которого был 49-летний мужчина. От столкновения ГАЗ выбросило на встречную полосу. Гед он врезался в автомобиль «Ситроен» под управлением 45-летнего автомобилиста. Автомобиль «Ауди» съехал в левый кювет и загорелся.

- В ДТП скончалась на месте 41-летняя пассажирка «Ауди», - говорят в Госавтоинспекции. - А водитель получил сотрясение головного мозга, ушиб головы, грудной клетки, ожоги обеих кистей рук. Мужчина находится в больнице.

Со слов очевидцев ДТП, водитель «Ауди» обгонял два большегрузных автомобиля. В месте автоаварии обгон разрешен, но видимость встречной полосы была ограничена из-за небольшого закругления дороги вправо.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»