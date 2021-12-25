Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболел 208 жителей региона, выздоровели 327 пациентов, зарегистрировали 18 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3628 ПЦР-тестов.

В целом у 95265 человек подтвердили коронавирус, вылечились 902703 жителей области, умерли 2796 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1230910.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 83 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 36 ковид-положительных. На третьем месте Унечский район с 23-мя заболевшими коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 17 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 декабря 2021 года:

— Брянск – 36655 (+83)

— Брянский район – 9487 (+36)

— Дятьковский район – 4837 (+16)

— Карачевский район – 3266 (+1)

— Клинцы – 3036

— Трубчевский район – 2575 (+6)

— Новозыбков – 2529 (+1)

— Стародубский район – 2518 (+8)

— Навлинский район – 2296

— Унечский район – 2226 (+23)

— Жуковский район – 2200 (+2)

— Брасовский район – 1907

— Выгоничский район – 1880 (+2)

— Комаричский район – 1698

— Почепский район – 1674

— Климовский район – 1435

— Фокино – 1430 (+2)

— Погарский район – 1375 (+2)

— Мглинский район – 1357 (+5)

— Клетнянский район – 1321

— Дубровский район – 1315 (+10)

— Сельцо – 1282

— Суземский район – 1041(+5)

— Злынковский район – 1038

— Суражский район – 990 (+4)

— Клинцовский район – 963

— Гордеевский район – 795

— Красногорский район – 726

— Севский район – 610 (+2)

— Жирятинский район – 473

— Рогнединский район – 209

— Иногородние – 121

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