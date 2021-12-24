В Брянске в сквере Карла Маркса открыли главную новогоднюю елку

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в сквере Карла Маркса в пятницу, 24 декабря, открыли главную новогоднюю елку города. Дерево привезли с улицы Урицкого и украсили яркими шарами, новой гирляндой, а вокруг установили забор с героями мультфильмов.

В этом г оду из-за коронавируса пришлось отказаться от традиционного парада Дедов Морозов. Но для малышей все равно устроили праздник. Представление вели Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и царевна Несмеяна.

- Мальчишки и девчонки танцевали, пели песни, много веселились, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Кульминацией праздника стал момент зажжения новогодней елки.

В этом году в Брянске украсили 28 привозных елей и 77 растущих деревьев. В городе до 31 декабря продолжат работать елочные базары, где живую ель можно купить себе домой.