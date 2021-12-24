Сотрудник «Смоленскэнерго» удостоен государственной награды

Фото: «Россети Центр».

Указом Президента Российской Федерации № 455 от 06.08.2021 года за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» удостоен начальник Руднянского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Александр Петрович Антипенков. Награду заслуженному энергетику вручил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Общий стаж Александра Антипенкова в электроэнергетике – 44 года. Придя в далеком 1977 году дежурным электромонтером в Руднянский РЭС, энергетик остается верен своему району по сей день. Проявив себя инициативным и технически грамотным специалистом, в 1978 году он был назначен мастером производственного участка. В 1983 году Александр Петрович стал заместителем начальника РЭС, а в сентябре 2010 года был назначен на должность главного инженера.

Вот уже 11 лет он возглавляет Руднянский район электрических сетей. За время его работы значительно улучшилось техническое состояние электрических сетей района, уменьшилось количество отказов в работе оборудования, повысилась производственная дисциплина.

За большой личный вклад и долголетний труд на благо энергетики Смоленщины Александр Петрович в 1982 году был занесен на Доску Почета филиала, позже был награжден Почетными грамотами «Смоленскэнерго», Благодарностью и Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации, имеет Почетное звание «Ветеран ОАО «МРСК Центра»

«Наша компания гордится такими специалистами, как Александр Петрович. Их отличает высокая квалификация, техническая грамотность, глубокие знания, комплексный подход к выполнению поставленных задач. Они не только исполняют свои обязанности на достойном уровне, но и охотно передают свой опыт молодым специалистам, чем помогают в формировании высоких стандартов по отношению к работе у нового поколения энергетиков», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.