В Брянске с 11 января 2022 года билет в автобусе подорожает до 25 рублей

Сейчас стоимость проезда в автобусе при наличной оплате 22 рубля. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с 11 января 2022 года стоимость проезда в городских автобусах подорожает до 25 рублей. Соответствующее постановление 17 декабря подписали в Брянской городской администрации. При безналичной оплате - по банковской или транспортной карте - поездка обойдется в 22 рубля.

Сейчас при оплате наличными поездка в муниципальном транспорте стоит 22 рубля, при безналичной оплате в автобусе - 20 рублей, в троллейбусе - 18 рублей. Цены билета в троллейбусах пока останется прежней, сообщают в пресс-службе мэрии города.

Увеличение стоиомсть проезда связано с ростом цен на топливою Оно стало дороже на 11,5%. Подорожали и запаснеые части на 16%. Поэтому увеличились затраты на техническое обслуживание автобусов.

В других городах цены на проезд в общественном транспорте не ниже брянских. Например, в Твери одна поездка обойдется в 29 рублей, в Липецке - 26 рублей, в Белгороде, Иванове, Калуге и Смоленске - по 25 рублей.

Кстати, с нового года планировали повысить цены и некоторые маршрутные такси. Объявления об увеличении стоимости до 25 рублей горожане встречали в маршрутке №34.