В поселке Гордеевка отравились 30 учеников начальной школы

Фото: пресс-служба Брянской городской администарции.

В Гордеевской средней общеобразовательной школе в четверг, 23 декабря, отравились 30 учеников 1-4 классов. Они обратились за медицинской помощью. Всем поставили диагноз "острый гастроэнтероколит неясного генеза". Пациентов отпустили лечиться домой, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование по факту групповой заболеваемости учащихся с проведением лабораторных исследований, - говорят в Роспотребнадзоре Брянской области. - Работа школы приостановлена.

Прокуратура проверит, как организовано питание школьников. Отвечает ли оно требованиям безопасности.