Игорь Маковский принял участие в пуске высокотехнологичных объектов «Калугаэнерго»

Фото: ПАО «Россети Центр и Приволжье».

В торжественной церемонии ввода в работу высокоавтоматизированной подстанции 110/10 кВ «Университет» и Центра управления сетями филиала «Калугаэнерго» для управления объектами электросетевого комплекса на территории всей Калужской области приняли участие Губернатор региона Владислав Шапша, Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Подстанция 110/10 кВ «Университет» обеспечит электроснабжение по самым современным стандартам качества и надежности инновационный инфраструктурный проект региона – новый кампус Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, где проходят обучение 3 000 студентов. Общая трансформаторная мощность объекта составляет 32 МВА. Подстанция полностью автоматизирована, что позволяет удаленно контролировать параметры и управлять работой всего оборудования из нового ЦУСа.

Новый ЦУС работает на базе отечественной автоматизированной системы технологического управления, обрабатывающей каждую секунду более 30 тысяч сигналов. Решение позволяет в режиме реального времени контролировать сетевые объекты, которые обеспечивают в общей сложности 1,1 млн человек. Центр оснащен автоматизированными рабочими местами, цифровой телефонной и радиосвязью, передовыми решениями учета, средствами мониторинга автотранспорта, геоинформационной системой и метеопорталом для прогнозирования погодных явлений, а также специализированными программными комплексами для обучения и проверки знаний персонала.

Обращаясь к собравшимся, Владислав Шапша отметил: «Я рад тому, что такое замечательное событие происходит накануне вашего профессионального праздника. Калужские энергетики, как всегда, на высоте: подходят к нему с серьезным заделом, с серьезным результатом. Открыт Центр управления сетями региона и новая подстанция. Сегодня мы вместе с Россетями и Калугаэнерго используем самые современные возможности для того, чтобы вы – энергетики – в режиме реального времени контролировали ситуацию, а люди получили стабильное энергоснабжение. Сократилось время устранения возможных неполадок, а цифровизация позволит нам реализовывать новые проекты», – подчеркнул губернатор.

«Группа «Россети» принимала активное участие в подготовке к празднованию 650-летия Калуги: обеспечены электроэнергией Дворец спорта и новый корпус Музея космоса, проведена модернизация системы освещения на центральных улицах. Юбилейный год мы также завершаем двумя крупными пусками. Новые технологии, которые применены в этих проектах, позволят повысить эффективность управления инфраструктурой, а значит – надежность и качество электроснабжения потребителей», – подчеркнул Андрей Рюмин.

«Запуск новой подстанции и Центра управления сетями – еще один значительный и важный шаг в развитии электросетевой инфраструктуры Калужской области. При постоянном взаимодействии с руководством региона мы наращиваем мощности энергетического комплекса и создаем тем самым надежную платформу для социально-экономического роста территорий. Нашими приоритетами при этом остаются безусловное повышение надежности, качества и безопасности электроснабжения, а также удовлетворение спроса, который формируют наши потребители», – подчеркнул Игорь Маковский.