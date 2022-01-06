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Общество6 января 2022 12:29

На Брянщине в 2022 году планируют восстановить 5,7 километра Десны

Намечают расчистить больше 1,8 гектара водной территории
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области в 2022 году планируют очистить больше 1,8 гектара Десны и восстановить 5,7 километра водной артерии. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Десну очистят от песка, донных отложений, кустарника и мусора. Работы проведут в рамках реализации национального проекта «экология». Итогом станет подъем уровня воды в реке, улучшение экологической обстановки.

Напомним, в прошлом году в черте Брянска стартовал первый этап расчистки Десны. Работы прошли на участке 5,7 километра – от Бордовичского водозабора до Литейного моста. С 2020 года на расчистку потратили 61 миллион рублей. Еще 27 миллионов рублей запланировали на 2022 год.

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