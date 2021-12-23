Сотрудник «Брянскэнерго» Михаил Мищенко отмечен высокой корпоративной наградой

Фото: ПАО «Россети Центр».

Начальник Клинцовского участка службы подстанций «Брянскэнерго» Михаил Иванович Мищенко удостоен Почетной грамоты ПАО «Россети». Она приурочена к юбилейной дате. Ее энергетику вручил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александр Косарим.

Энергетический стаж Михаила Ивановича – 25 лет. В Брянскэнерго он устроился в 1995 году на должность «Инженер» в службу изоляции и защиты от перенапряжений. В 2003 году возглавил службу подстанций в Западных электрических сетях филиала. После преобразования энергетической отрасли с 2010 года руководит Клинцовским участком службы подстанций Брянскэнерго.

Михаил Мищенко неоднократно принимал участие в подготовке команд к соревнованиям профессионального мастерства, проводимых как в «Брянскэнерго», так и «Россети Центр». В 2016 году команда филиала, в подготовке которой Михаил Иванович принимал непосредственное участие, заняла первое место на соревнованиях профессионального мастерства бригад Центрального региона по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций 35-110 кВ.

«Михаил Иванович – профессионал с большой буквы, человек широкой души. К любому делу он подходит с высокой долей ответственности, блестяще справляется с любыми задачами, возникающими в процессе трудовой деятельности. Большое внимание Михаил Иванович уделяет помощи молодым энергетикам, является их наставником», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Алексендр Косарим.