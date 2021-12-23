В Брянской области перед Новым годом смягчили коронавирусные ограничения. На такой шаг пошли власти 35 регионов страны, сообщают "Ведомости".

В Брянской области родителям разрешили при наличии QR-кодов посещать детские утренники. На такие же меры пошли в Московской, Смоленской, Тамбовской, Новгородской, Сахалинской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Брянской области разрешили проводить корпоративы численностью до 70 человек.

В некоторых регионах на новогодние праздники отмекнили QR-коды в общественных местах и транспорте.