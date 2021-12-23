Брянский ясень занял третье место на конкурсе «Российское дерево года 2021»

Фото: Брянское лесничество.

Брянский ясень-великан на Петровской Горе занял третье место в конкурсе «Российское дерево года 2021». За него отдали 7742 голоса. Возраст дерева около 300 лет, высота — порядка 30 метров, окружность ствола на высоте 1,3 метра от поверхности земли — 403 сантиметра, диаметр — 130 сантиметров.

- Дерево напоминает гигантского спрута, щупальца которого направлены вверх, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - В некоторых местах на стволе просматриваются морозобойные или от ударов молнии продольные трещины до 2 метров длиной.

По оценкам специалистов, ясень может прожить еще около двух сотен лет. Продолжительность жизни деревьев в городской среде гораздо ниже, чем в природе, но брянский ясень продолжает плодоносить.

Почетной грамотой наградили государственного инспектора по охране леса Брянского лесничества Александра Копылова. Он помог благоустроить территорию памятника областного значения, где растет 300-летний ясень.

Кстати, обладатель первого места в конкурсе, Тургеневский дуб в Орловской области, пал жертвой урагана в начале декабря. Второе место заняла Шаляпинская ель из Ставропольского края.