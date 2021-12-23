В Брянской епархии от коронавируса умерли шесть священников

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В Брянской епархии за все время эпидемии в 2020 и 2021 годах от коронавируса умерли шесть священников. Это наместник Свенского монастыря игумен Алексий и насельник схииеромонах Платон, настоятель храма в честь Собора Архистратига Михаила в Брянске игумен Иларион, настоятель храма в честь Калужской иконы Божией Матери в поселке Локоть иерей Александр Кузин, настоятель храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Синезерках иерей Вячеслав Каплин и насельник Площанской пустыни монах Фаддей. Об этом сообщили на ежегодном Епархиальном собрании духовенства.

Митрополит Александр поблагодарил духовенство за соблюдение рекомендаций против распространения коронавируса в храмах и монастырях.

- Принятие решения о вакцинации для себя лично – дело совести каждого, сказал владыка. - С другой стороны, принуждать или наоборот – отговаривать иного человека от вакцинации – останется на совести понуждающего и заставляющего, которые тем самым дерзают брать на себя ответственность за жизнь другого человека. Нашему духовенству и монашествующей братии надлежит быть весьма осторожными в беседах с прихожанами на эту тему. Не давайте повода мирянам утверждать, что тот или иной выбор был ими сделан «по благословению». Будьте внимательными в словах и помните о том, что свобода выбора есть дар Божий.