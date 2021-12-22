Игорь Маковский поздравил сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с Днем энергетика

Фото: ПАО «Россети Центр».

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в торжественной обстановке вручил сотрудникам ведомственные, отраслевые и корпоративные награды. К мероприятию, приуроченному ко Дню энергетика, прошедшему в Москве, в режиме онлайн подключились энергетики из 20 филиалов присутствия компании. С видеопоздравлением к собравшимся обратился Президент Ассоциации работодателей энергетики «ЭРА России» Аркадий Замосковный. За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд глава энергокомпаний вручил Почетные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации двум сотрудникам компании. Корпоративных наград ПАО «Россети» были удостоены 6 сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», двое из них были отмечены Почетным знаком «За вклад в развитие электросетевого комплекса» II степени. 10 человек получили отраслевые награды Ассоциации «ЭРА России». Также за достижение высоких показателей деятельности корпоративные знаки отличия Общества из рук Игоря Маковского получили 47 сотрудников. Всего по поручению генерального директора в День энергетика были награждены 762 сотрудника «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Игорь Маковский поздравил коллектив с почетными наградами и подчеркнул, что они являются символом того, что прошедший год был плодотворным, наполненным самоотверженным трудом, стремлением и упорством в достижении поставленных целей. Знаковым событием праздничного мероприятия стало подведение итогов творческого конкурса среди энергетиков на Лучшую песню собственного сочинения о ПАО «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» и награждение победителей. Почетное третье место занял филиал «Орелэнерго», второе – «Тверьэнерго», а победителями стали сотрудники «Калугаэнерго». Их песня «Спецы из Россетей» легла в основу «Энергетического флешмоба», объединившего талантливых энергетиков из 20 филиалов. https://youtu.be/PPxqW3YGsCQ «Сегодня мы чествуем непростой, самоотверженный труд энергетиков, их творческий потенциал и целеустремленность! Наш профессиональный праздник объединяет всех, кто связал свою жизнь с по-настоящему светлой профессией. Важнейшая из энергетических традиций – ответственное отношение к сохранению накопленных знаний и опыта, их бережная передача молодому поколению. Именно эта преемственность, уважение к ветеранам отрасли и память об их достижениях, являются залогом успешной реализации наших планов в развитии энергетического комплекса. Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить весь наш многотысячный коллектив за высокие профессиональные достижения и отличный результат! Желаю вам неисчерпаемой энергии, удачи, благополучия, успехов в делах и, конечно, крепкого здоровья!» – подчеркнул в завершение торжественной церемонии Игорь Маковский.