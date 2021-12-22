Праздничная афиша Брянщины на Новый год-2022

Фото: Олег УКЛАДОВ.

Заповедник «Брянский лес»

Весь период новогодних праздников будет работать заповедник «Брянский лес».

- Зимняя экскурсия по экотропе «Наш дом – Брянский лес» на центральной усадьбе заповедника.

-Обзорная экскурсия «К зубрам» в «зимний» заповедник к кордону «Пролетарский».

Этнокомплекс «Брянское подворье», Унечский район, с. Белогорощь:

- катание на санях, запряженных лошадьми.

- новогодние мастер-классы.

Загородный клуб «Журавка», Навлинский район, село Журавка, ул. Центральная, д.1а.

Работает все новогодние праздники:

-катание на коньках и лыжах;

-катание на ватрушках с горы;

- катание в санях, запряженных лошадьми.

Горнолыжный комплекс «Лапландия»,улица Дуки, д. 90

Работает все новогодние праздники:

-горнолыжные трассы для любителей и профессионалов;

- настоящий ледовый парк-каток;

- снежные горки для ватрушек (тюбинг);

- беговые лыжи;

- прокат и сервис зимнего инвентаря.

Спортивный парк «Варяг», ул. Дуки, д.56.

Работает все новогодние праздники:

- каток с искусственным льдом

Областная филармония

25 декабря, 18.00, КЗ «Дружба», ул. Калинина, 82:

-концерт Брянского городского эстрадного оркестра с программой «Мировые хиты в Новый год» 6+

29 декабря, 19.00, КЗ «Дружба»,ул. Калинина, 82:

- праздничная новогодняя концертная программа филармонии «В День последний декабря» по мотивам произведений Н.В. Гоголя с участием артистов филармонии 6+

31 декабря, 18.00, КЗ «Дружба», ул. Калинина, 82:

-традиционный Новогодний концерт лауреата международных и всероссийских конкурсов Брянского городского академического хора.

Художественный руководитель и главный дирижер коллектива –заслуженный артист России Марио Бустилло 6+

2-8 января,13.00, КЗ «Дружба», ул. Калинина, 82, показ через сеть интернет на аккаунтах филармонии: Одноклассники https://ok.ru/group/63674362626284,ВКонтакте: https://vk.com/filarmonia32bryansk:

- новогодний онлайн - марафон концертных программ с участием артистов филармонии:

«Влюбленный Париж»«Кружева»«…И все земное я люблю!»,«Ненаглядная Брянщина»,«Встречаем старый Новый год»,6+;

-концерты БГСО с участием солистов.6+

2 января, 11.00,13.00 и 18.00, КЗ «Дружба», ул. Калинина, 82:

-11:00 и 13:00 Спектакль Брянского театра юного зрителя «Дядя Федор, Пес и кот» 0+

- 18:00 спектакль «Примадонны» 18+

3 января, 17.00, КЗ «Дружба», ул. Калинина, 82:

- Московский Театр «Корона Русского Балета» представляет самую красивую рождественскую сказку – балет «Щелкунчик» 6+

5 января, 16.00, КЗ «Дружба», ул. Калинина, 82:

- Праздничная новогодняя концертная программа филармонии «В День последний декабря» по мотивам произведений Н.В.Гоголя с участием артистов филармонии 6+

6 января, 10.00, 12.00, 18.00, КЗ «Дружба», ул. Калинина, 82.

- 10:00 и 12:00 Спектакль Брянского театра юного зрителя «Щелкунчик» 0+

- 18:00 Музыкальный спектакль «Ханума» 18+

8 января, 17.00, КЗ «Дружба», ул. Калинина, 82:

- праздничный Рождественский концерт Брянского Губернаторского симфонического оркестра, художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист России Эдуард Амбарцумян. 6+

14 января на сцене КЗ «Дружба»:

- праздничная новогодняя концертная программа филармонии «Почему ид т снег» по мотивам сказок братьев Гримм.

Артисты филармонии: Ансамбль «Ватага», ансамбль «Надея», Группа «Арт-Класс», группа «Эркл з», Н.Ноздрач ва, Л. Нестерова,

И.Горбач ва, Д. Кудрицкая, О.Алексашкина, Е. Водянина, И.Ермакова, И. Селедцов, А.Воронец, А.Стрекалов, В.Дубинин. 6+

Методический центр «Народное творчество»

До 10 января, городской выставочный зал ,бульвар Гагарина,19:

- Областной конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодняя Елка времен Петра », посвященный 350-летию со дня рождения Петра I 0+

27 декабря, Новогодний интерактив «С Новым годом!» с участием народного ансамбля бального танца «Фантазия» 4+

29 декабря, Новогоднее представление для участников образцового ансамбля танца Россияне» 4+

Театр юного зрителя

2 января, 10.00, 12.30, областной методический центр «Народное творчество»:

- новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Спектакль «Поросенок Кнок». 0+

2 января, 11.00,13.00, Брянский областной театр

Кукол;

- новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Спектакль «Как Настенька чуть Кикиморой не стала». 0+

2 января 11.00,13.00, Брянская областная филармония

- Новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Спектакль «Дядя Ф дор, п с и кот». 0+

2 января, 18.00, Брянская областная филармония

- спектакль «Примадонны» 12+

3 января, 10.00, 12.30, областной методический центр «Народное творчество»:

- новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Спектакль «Заколдованное копытце». 0+

4 января, 10.00, 12.30,14.30, областной методический центр «Народное творчество»:

- новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Спектакль «Дядя Ф дор, п с и кот». 0+

4 января, 18.00, областной методический центр «Народное творчество»:

- спектакль «Тартюф». 16+

5 января, 11.00,13.00,15.00, Брянский областной театр кукол:

- новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Спектакль «Золотое сердечко». 0+

5 января. 14.00, ДК г.Сухиничи Калужской области:

- новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Спектакль «Дядя Ф дор, п с и кот». 0+

5 января, 17.30, ДК г. Сухиничи Калужской области:

-спектакль «Тартюф». 16+

6 января10.00, 12.00, Брянская областная Филармония

- новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой;

- спектакль «Щелкунчик и мышиный король». 0+

7 января, 10.00, 12.30, областной методический центр «Народное творчество»:

- новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Спектакль.«Приключения принца». 0+

8 января, 10.00, 12.30, областной методический центр «Народное творчество»:

-новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Спектакль «Финист Ясный сокол». 0+

8 января,18:00областной методический центр «Народное творчество»:

- спектакль «Три мушкетера». 12+

9 января,11:00, областной методический центр «Народное творчество»:

- новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Спектакль «Василиса Прекрасная». 0+

Брянский областной театр кукол

28 декабря, Брянский областной театр кукол:

-новогоднее представление и спектакль «Морозко»6+

30 декабря, Брянский областной театр кукол:

- новогоднее представление и спектакль «Кошкин дом»6+

31 декабря, Брянский областной театр кукол:

- новогоднее представление и спектакль « Три порос нка» 0+

2 января, Брянский областной театр кукол:

-новогоднее представление и спектакль «Три порос нка» 0+

3 января, Брянский областной театр кукол:

- новогоднее представление и спектакль «Калиф-аист»6+

4 января, Брянский областной театр кукол:

- новогоднее представление и спектакль «Мойдодыр»0+

5 января, Брянский областной театр кукол:

-новогоднее представление и спектакль «Снежный цветок»0+

6 января, Брянский областной театр кукол:

- новогоднее представление и спектакль «Морозко»6+

7 января, Брянский областной театр кукол:

- новогоднее представление и спектакль «Муха – цокотуха»0+

8 января, Брянский областной театр кукол:

-новогоднее представление и спектакль «Репка»0+

Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства

27 декабря официальном сайте ГБУ ДПО "Брянский областной учебно[1]методический центр культуры и искусства" ВКонтакте:https://vk.com/club137520293

Одноклассники: https://ok.ru/umcb

Виртуальная выставка работ победителей IV Брянского областного конкурса – выставки изобразительного, декоративно-прикладного творчества и фотоискусства «Чудеса Деда Мороза» 6+

Виртуальная выставка работ

победителей IV Брянского областного

конкурса – выставки изобразительного,

декоративно-прикладного творчества и

фотоискусства «Чудеса Деда Мороза» 6+

28 декабря официальном сайте ГБУ ДПО

"Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства "Вконтакте: https://vk.com/club137520293,Одноклассники: https://ok.ru/umcbr:

- виртуальный концерт победителей Брянского областного конкурса[1]фестиваля хореографического искусства «Танцевальная фантазия», посвященного 115-летию со дня рождения Игоря Моисеева 6+

29 декабря – 9 января, официальном сайте ГБУ ДПО "Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства"

Вконтакте: https://vk.com/club137520293Одноклассники: https://ok.ru/umcbr:

- творческая мастерская «Новый Год своими руками…» ( мастер-классы педагогов детских школ искусств) 6+

Брянская областная библиотека имени Тютчева

16-31 декабря,10.00, Брянская областная детская библиотека, отдел культурно-досуговой работы:

- «Снежная сказка»,выставка-сказка,0+

16-31 января,10.00, Брянская областная детская библиотека, отдел информационно[1]просветительской работы:

-«В гости к зимушке-зиме»;

-выставка из фондов библиотеки 0+

27-29 декабря,10.00,Брянская областная детская библиотека, отдел культурно-досуговой работы:

- «Приключения у новогодней лки»: цикл праздничных мероприятий для учащихся школ города 6+

- 27 декабря – 9 января,10.00, областная библиотека имени Тютчева, зал каталогов, 2-й этаж:

- новый год. «Одобрено Дедом Морозом!»;

-выставка из фонда библиотеки 6+

28 декабря,12.00, областная библиотека имени Ф.И. Тютчева,2-й этаж, зал каталогов:

-новогодний утренник «Весело, весело встретим Новый год!» с Брянской городской организацией родителей детей - инвалидов «Наши дети»,6+

29 декабря, 17.30, областная библиотека имени Ф.И. Тютчева, информационно[1]библиографический отдел:

- новогодний шахматный турнир. Праздник для участников шахматного кружка «Читаем! Учимся! Играем! 0+

31 декабря,10.00,https://vk.com/public173900874, http://brlib-spec.ru:

- новогодний онлайн-марафон «Новогодний серпантин». Видеоролик 0+

1 января,10.00, https://libryansk.ru/,https://libryansk.ru/virtualnye[1]vystavki.10913/:

- виртуальная экскурсия по фондам Национальной электронной библиотеки – «Русские обычаи» 12+

3 января, 12.00, Брянская областная детская библиотека, отдел обслуживания дошкольников и младших школьников:

- «Каникулы в библиотеке»: областной фестиваль детского творчества:

- «Зимней праздничной порой»: фольклорные посиделки 6+.

4-9 января, 10.00, http://libryansk.ru/proekt-s[1]rozhdestvom-i-kolyadkami/

- Онлайн-проект «С Рождеством и колядками», 6+

6 января, 10.00, библиотека имени Ф.И. Тютчева, зал каталогов, 2-й этаж.

- 7 января – Православный праздник Рождество Христово. Выставка из фонда библиотеки 6+

8 января, 11.00, стоянки КИБО (Комплекса информационно-библиотечного обслуживания) в соответствии с графиком выездов. Центр социальной помощи семьям и детям Почепского района с. Витовка, Почепский район:

- Акция «С Рождеством и колядками»: Рождественские встречи с детьми 0+

Брянский краеведческий музей

До 19 января, Брянский государственный краеведческий музей:

- выставка «Почтовые новогодние открытки Советского периода» 6+

27 декабря, 11.00, Брянский государственный краеведческий музей:

- музейный квест «Новогодние истории или Сбежавшая елка» 6+

30 декабря, 11.00 ГБУК БГКМ Интерактивное мероприятие «Это волшебное дерево-ель», 6+

4 января,10.30,12.00,14.00,17.00 Брянский краеведческий музей

- Музейное мероприятие «История новогодней игрушки» 6+

- «Зимой в гости к Астроному» полнокупольная программа 6+

- «Снежинки и зв зды» аудиовизуальная программа 6+

- Интерактивное занятие «Загадки движения Земли» 12+

5 января,10.30,12.00,14.00,17.00, Брянский краеведческий музей.

- «Новогодняя мозаика» 6+ лекция[1]сеанс «Легенды о звездах» полнокупольная программа 6+

-«Зимой в гости к Астроному» 6+ полнокупольная программа

- Интерактивное мероприятие «Новогоднее чудо в открытках» 6+

7 января Брянский краеведческий музей https://bgkm.ru:

- виртуальное мероприятие «История Рождества» 6+

9 января,10.30,12.00,14.00,17.00, Брянский краеведческий музей:

- «Зимой в гости к Астроному» 6+ полнокупольная программа;

-«В поиске темной материи» 12+ полнокупольная программа;

- «Созвездия зимнего неба» 12+

-Лекция-сеанс

- Интерактивное мероприятие «Это волшебное дерево - ель»6+

Брянский областной художественный музейно-выставочный центр

- 27 декабря –9 января «Волшебство на пороге: музыкальное настроение»:

http://museumarts32.ru/, https://vk.com/hudmuseum32,

- Музыкальная онлайн-программа 0+

27 декабря– 9 января «Зимние забавы».

http://museumarts32.ru/

https://vk.com/hudmuseum32

- Виртуальная выставка произведений из фондов выставочного центра

27 декабря– 9 января «Двунадесятые праздники:

- Рождество Христово, Крещение Господне»:

http://museumarts32.ru/, https://vk.com/hudmuseum32

-Виртуальная выставка 0+

27 декабря -9 января, мастер-класс по изготовлению елочных украшений

http://museumarts32.ru/, https://vk.com/hudmuseum32

- Мастер-класс 0+

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»

25 декабря Партизанская поляна. Музей истории партизанского движения. Зал №1

- Выставка « Новогодние открытки 40-х -70-х годов ХХ века» 0+

27-28 декабря, с 12.00-13.00,с 14.00 -15.00, Партизанская поляна:

- акция «Поздравление Деда Мороза с Новым годом на Партизанской поляне» +0

29- 30 декабря.12.00,Партизанская поляна. Музей истории партизанского движения. Зал №3:

- демонстрация м\ф «Партизанская снегурочка» +6

Музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг»

До 19 января, музей-заповедник:

- театрализованная программа «В Новый год за сказками!» для 1-4 классов 6+

- интерактивная экскурсия «Рождества волшебные мгновенья» для 8-11 классов 12+

- Мастер-классы «Зимние фантазии» для 1-11 классов 6+

Музей дятьковского хрусталя»

27 декабря – 9 января (по предварительной заявке), музей дятьковского хрусталя", экспозиция музея:

-"Дед Мороз в хрустальной сказке" - костюмированная новогодняя экскурсия по музею, офлайн, 6+

28 декабря,10.00, музей дятьковского хрусталя, выставочный зал

- "К нам стучится Новый год" - выставка, офлайн, 6+

29 декабря, 10.00, музей дятьковского хрусталя", сайт музея http://музейхрусталя.рф:

- "Дед Мороз в музее хрусталя" - видеоролик на сайте музея, онлайн, 6+

4 января,16.00, музей дятьковского хрусталя, лекционный зал

-"Новогодняя реформа Петра I" - интерактивное занятие для школьников, офлайн, 6+

6 января16.00, музей дятьковского хрусталя", лекционный зал

-"Традиции русского чаепития" -лекция, офлайн, 6+

7 января, 10.00, музей дятьковского хрусталя, сайт музея http://музейхрусталя.рф:

- "Свет рождественской звезды" -выставка, онлайн, 6+

7 января,16.00, музей дятьковского хрусталя, лекционный зал:

-Кинолекторий "Народные промыслы. Тульский самовар" онлайн, 6+

Возрастное ограничение - 12+

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