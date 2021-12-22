Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» почтили память героев-энергетиков в Туле

Фото: «Россети Центр».

22 декабря в свой профессиональный праздник энергетики почтили память павших в Великой Отечественной войне героев и возложили цветы к Вечному огню в Туле. В торжественной церемонии также приняли участие представители Совета ветеранов и молодежи «Тулэнерго».

Единственный в стране Мемориал героям-энергетикам – это уникальный комплекс, который был открыт 19 сентября 2020 года, в год 75-летия Великой Победы. Именно здесь в 1941 году проходила передняя линия обороны города, которая сорвала планы наступления фашистских войск на Москву.

Центральный элемент комплекса – обелиск высотой 1418 см (по числу дней войны), а его сердце – Вечный огонь, частицу которого доставили из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата. На памятных стелах мемориального комплекса увековечены имена 18 Героев Советского Союза и 41 полного кавалера орденов Славы и Отечественнои вои ны.

«В годы войны на долю энергетиков выпали тяжелые испытания. Их вклад в победу над врагом невозможно переоценить. На передовой, с оружием в руках они защищали Родину, а оставшиеся в тылу бригады электромонтеров поддерживали электроснабжение осажденных городов. Память о тех, кто ценой своей жизни отстоял родную землю, об их подвиге и послевоенных достижениях является залогом успешной реализации наших планов в развитии энергетического комплекса», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.