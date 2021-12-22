Фото: региональный оперативный штаб.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболел 220 жителей региона, выздоровели 340 пациентов, зарегистрировали 16 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3119 ПЦР-тестов. Брянскую статистику пополнил один иногородний пациент. Теперь в этой категории ковид-положительный 121 человек.

В целом у 94630 человек подтвердили коронавирус, вылечились 89283 жителя области, умерли 2739 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1220439.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 94 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 37 ковид-положительных. На третьем месте Карачевский район с 13 заболевшими коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 19 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 декабря 2021 года:

— Брянск – 36370 (+94)

— Брянский район – 9432 (+37)

— Дятьковский район – 4807 (+11)

— Карачевский район – 3243 (+13)

— Клинцы – 3020

— Трубчевский район – 2564 (+7)

— Новозыбков – 2514

— Стародубский район – 2501 (+2)

— Навлинский район – 2290 (+6)

— Унечский район – 2198 (+5)

— Жуковский район – 2192 (+11)

— Брасовский район – 1893 (+1)

— Выгоничский район – 1874

— Комаричский район – 1697 (+4)

— Почепский район – 1669 (+3)

— Климовский район – 1428 (+1)

— Фокино – 1427 (+6)

— Погарский район – 1360

— Мглинский район – 1338

— Клетнянский район – 1312

— Дубровский район – 1294

— Сельцо – 1280 (+11)

— Суземский район – 1033

— Злынковский район – 1033

— Суражский район – 981 (+3)

— Клинцовский район – 962

— Гордеевский район – 791

— Красногорский район – 719

— Севский район – 607 (+1)

— Жирятинский район – 472 (+2)

— Рогнединский район – 208 (+1)

— Иногородние – 121 (+1).