Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 декабря 2021 6:55

Медсестру Супоневской амбулатории будут судить за искажение данных о вакцинации

Женщина внесла ложные сведения о прививках пятерых родственников и знакомых
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области судут судить медсестру Супоневской амбулатории за искажение данных о вакцинации от коронавируса. Завершилось расследование уголовного дела, сообщают в пресс-служеб СУ СКР по Брянской области. В искажении информации и создание неверной компьютерной информации обвиняют 35-летнюю работницу Брянской межрайонной больницы.

По версии следствия, медсестра с 27 января по 7 июля 2021 года по просьбе своих родственников и знакомых внесла данные о прививках пятерых человек. Они на самом деле не прошли вакцинацию от ковида.

- Преступление выявлено оперативными сотрудниками УМВД России по Брянской области, - говорят следователи. - Собранные следователями доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения по уголовному делу обвинительного заключения и направления его в суд.

КриминалКАРТИНА ДНЯ