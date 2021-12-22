Медсестру Супоневской амбулатории будут судить за искажение данных о вакцинации

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области судут судить медсестру Супоневской амбулатории за искажение данных о вакцинации от коронавируса. Завершилось расследование уголовного дела, сообщают в пресс-служеб СУ СКР по Брянской области. В искажении информации и создание неверной компьютерной информации обвиняют 35-летнюю работницу Брянской межрайонной больницы.

По версии следствия, медсестра с 27 января по 7 июля 2021 года по просьбе своих родственников и знакомых внесла данные о прививках пятерых человек. Они на самом деле не прошли вакцинацию от ковида.

- Преступление выявлено оперативными сотрудниками УМВД России по Брянской области, - говорят следователи. - Собранные следователями доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения по уголовному делу обвинительного заключения и направления его в суд.