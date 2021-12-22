Один день на Ростсельмаш для брянских аграриев

Фото: Анна ШИЛЯЕВА.

В Ростове-на-Дону побывала делегация руководителей и инженеров организаций агропромышленного комплекса Брянской области. Целью визита стало посещение одного из лидирующих сельскохозяйственных предприятий в мире – Ростсельмаш.

Экскурсия на производство, которое начало свою работу в далеком 1929 году, состоялась в рамках программы «Один день на Ростсельмаш». Подобное мероприятие компания организовывает ежегодно, начиная с 2010 года, что дает возможность аграриям ознакомиться с предприятием, узнать, в каких условиях производится сельскохозяйственная техника, оценить новейшие ее образцы, задать специалистам интересующие вопросы.

Богатая история

Знакомство с предприятием началось с осмотра гостями музея под открытым небом. На территории экспокомплекса представлены экземпляры агромашин, которые выпускались в разные периоды. Специалисты Ростсельмаш рассказали брянским сельхозпроизводителям об истории, показали сборочные цеха, в которых проходит весь производственный процесс, и каждый этап сборки предусматривает строгий контроль качества. Презентовали обновленный кормоуборочный комбайн из серии RSM F 1000 и более мощные модели для уборки корма из серии RSM F 2000. Линейка RSM F 1000 разрабатывалась для небольших хозяйств. Это машины с механическими приводами, предельно простые и доступные. Комбайны серии RSM F 2000 нацелены на нужды крупных предприятий. Они максимально производительные и автоматизированные.

Сегодня продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники. Это зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, самоходные косилки, посевная, кормозаготовительная, почвообрабатывающая техника.

Лучше один раз увидеть…

Агромашины Ростсельмаш многим уже хорошо знакомы. В каждом из 10 хозяйств, представители которых посетили Ростсельмаш в этот день, работает техника компании, и перед аграриями открылась возможность побывать в сборочных цехах и своими глазами увидеть непрерывный процесс создания новых тракторов и комбайнов – для многих такая возможность появилась впервые.

– Воочию с производителем познакомился только сейчас, – поделился Александр Прохоренко, исполнительный директор ООО «Красный Рог». – Но линейку тракторов Ростсельмаш широко используем, причем уже давно. Самый первый трактор появился в нашем хозяйстве в 2008 году. Машина себя зарекомендовала отлично. До сих пор работает без сбоев. За последние два года мы приобрели еще несколько тракторов компании.

Поделился своим мнением о технике и главный инженер Климовской Картофельной компании Сергей Пугачев:

– Машины Ростсельмаш, однозначно, конкурентоспособны. Вопервых, доступность и качество хорошее, предприятие постоянно идет в гору. Вовторых, техника компании постоянно совершенствуется и модернизируется. Побывав в цехах, убедился, что строгий контроль качества идет на каждом этапе сборки. Я просто уверен, что вскоре на полях нашей страны будет еще больше сельскохозяйственной техники Ростсельмаш.

Участники мероприятия отметили, что благодаря таким встречам идет открытый диалог между сельхозпроизводителями и специалистами компании Ростсельмаш, который в дальнейшем помогает одним определиться в выборе современной сельхозтехники, а другим – совершенствовать производство надежной, высокопроизводительной сельхозтехники с учетом запросов потребителей.

Анна ШИЛЯЕВА.

Валентина ВАСИЛЬЕВА.