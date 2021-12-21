Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянском Рогнедино местный житель ранил женщину и застрелил мужчину. Завели уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». ЧП произошло 20 декабря около одного из частных домов по улице Ленина. Здесь ранили из огнестрельного оружия 47-летнюю женщину. Потерпевшую доставили в больницу, ей оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В тот же день около 23.00 в другом частном доме по улице Молодежная в селе Осовик нашли тело 37-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями в области туловища и головы.

- На местах происшествий проведен осмотр, изъяты следы преступлений, другие предметы и объекты, необходимые для производства судебных экспертиз, организовано расследование, выполняются иные первоначальные следственные и процессуальные действия, - говорят в Следственном комитете.

Предварительно следователи получили информацию о том, что совершившего преступления в поселке Рогнедино задержали полицейские в Московской области. Расследование продолжают.

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