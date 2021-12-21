Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянской области в 2022 году на здравоохранение направят больше 2,7 миллиарда рублей. Это на 35% больше, чем в 2021. Большая часть суммы пойдет на борьбу с онкологическими заболеваниями, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На реализацию мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» из федерального бюджета в 2021 году выделили 233,2 миллиона рублей с целью переоснащения медицинских организаций области оборудованием для оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. В том числе для Брянской областной больницы № 1 выделили 63,4 миллиона рублей, для Брянского областного онкологического диспансера — 105,7 миллиона рублей и для Брянской городской больницы № 1 — 64,2 миллиона рублей.

На выделенные средства приобрели 80 единиц медицинского оборудования. Закупили эндовидеоскопические комплексы для выполнения абдоминальных, урологических и ЛОР-операций, два рентгенодиагностических комплекса, передвижной рентгеновский аппарат типа С-дуга (для горбольницы № 1), передвижной палатный рентгеновский аппарат (для онкодиспансера), пять ультразвуковых гармонических скальпелей, два УЗИ-аппарата экспертного класса и два переносных УЗИ-аппарата, электрохирургический блок (для горбольницы № 1), автоматизированный иммуноферментный анализатор (для онкодиспансера).

По состоянию на 20 декабря заключили контракты на 100% от планового количества оборудования на 2021 год, поставлено в медицинские организации 79 единиц оборудования, кассовый расход медицинских организаций составляет 221,1 миллиона рублей (95%). Оставшиеся единицы оборудования (3 микроскопа и эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций) будут поставлены и оплачены до 24 декабря 2021.

Также деньги запланировали на развитие первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, строительство новых больниц.