Заместителя брянского губернатора Ирину Агафонову наградили званием «Заслуженный врач РФ»

Фото: личная страница Ирины Агафоновой в соцсетях.

Заместителя губернатора Брянской области наградили званием «Заслуженный врач РФ». Соответствующий указ 20 декабря подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Бывший главный врач поликлиники №1 Брянска получила высокую награду за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, Ирину Агафонову утвердили в должности заместителя губернатора Брянской области 28 октября. Решение приняли депутаты на заседании Брянской областной Думы.

Она курирует сферу социальной защиты, занятости населения, контролирует работу ЗАГСов. Ирина Агафонова сменила на этом посту Николая Щеглова, который стал депутатом Госдумы.

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