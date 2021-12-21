Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболел 222 жителя региона, выздоровел 321 пациент, зарегистрировали 20 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3639 ПЦР-тестов. Брянскую статистику пополнил один иногородний пациент. Теперь в этой категории ковид-положительных 120 человек.
В целом у 94410 человек подтвердили коронавирус, вылечились 88943 жителя области, умерли 2723 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1217320.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 109 новых случае коронавируса. На втором месте Унечский район, где выявили 15 ковид-положительных. На третьем Дятьковский район с 14 заболевшими коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитете региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 декабря 2021 года:
— Брянск – 36276 (+109)
— Брянский район – 9395 (+12)
— Дятьковский район – 4796 (+14)
— Карачевский район – 3230 (+9)
— Клинцы – 3020(+5)
— Трубчевский район – 2557(+1)
— Новозыбков – 2514 (+2)
— Стародубский район – 2499
— Навлинский район – 2284
— Жуковский район – 2181 (+8)
— Унечский район – 2193(+15)
— Брасовский район – 1892
— Выгоничский район – 1874 (+1)
— Комаричский район – 1693 (+7)
— Почепский район – 1666 (+4)
— Фокино – 1421 (+1)
— Климовский район – 1427 (+2)
— Погарский район – 1360 (+6)
— Мглинский район – 1338 (+4)
— Клетнянский район – 1312 (+2)
— Дубровский район – 1294 (+5)
— Сельцо – 1269(+5)
— Суземский район – 1033
— Злынковский район – 1033 (+1)
— Суражский район – 978
— Клинцовский район – 962 (+3)
— Гордеевский район – 791
— Красногорский район – 719 (+3)
— Севский район – 606
— Жирятинский район – 470 (+1)
— Рогнединский район – 207 (+1)
— Иногородние – 120 (+1).
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