Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболел 222 жителя региона, выздоровел 321 пациент, зарегистрировали 20 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3639 ПЦР-тестов. Брянскую статистику пополнил один иногородний пациент. Теперь в этой категории ковид-положительных 120 человек.

В целом у 94410 человек подтвердили коронавирус, вылечились 88943 жителя области, умерли 2723 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1217320.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 109 новых случае коронавируса. На втором месте Унечский район, где выявили 15 ковид-положительных. На третьем Дятьковский район с 14 заболевшими коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 декабря 2021 года:

— Брянск – 36276 (+109)

— Брянский район – 9395 (+12)

— Дятьковский район – 4796 (+14)

— Карачевский район – 3230 (+9)

— Клинцы – 3020(+5)

— Трубчевский район – 2557(+1)

— Новозыбков – 2514 (+2)

— Стародубский район – 2499

— Навлинский район – 2284

— Жуковский район – 2181 (+8)

— Унечский район – 2193(+15)

— Брасовский район – 1892

— Выгоничский район – 1874 (+1)

— Комаричский район – 1693 (+7)

— Почепский район – 1666 (+4)

— Фокино – 1421 (+1)

— Климовский район – 1427 (+2)

— Погарский район – 1360 (+6)

— Мглинский район – 1338 (+4)

— Клетнянский район – 1312 (+2)

— Дубровский район – 1294 (+5)

— Сельцо – 1269(+5)

— Суземский район – 1033

— Злынковский район – 1033 (+1)

— Суражский район – 978

— Клинцовский район – 962 (+3)

— Гордеевский район – 791

— Красногорский район – 719 (+3)

— Севский район – 606

— Жирятинский район – 470 (+1)

— Рогнединский район – 207 (+1)

— Иногородние – 120 (+1).

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