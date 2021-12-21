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Общество21 декабря 2021 6:36

В Брянске в кинотеатре откроют новый "оранжевый" зал

23 декабря в 16.00 здесь покажут премьеру российского фильма
Марина АНТОНОВА
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Фото: БОМЦ "Народное творчество".

Фото: БОМЦ "Народное творчество".

В Бежицком районе Брянска в кинотеатре "Победа" откроют новый "оранжевый" зал. 23 декабря в 16.00 в нем покажут премьеру российского фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы» (6+).

Пять миллионов рублей на создание кинозала выделил Фонд кино, сообщают в БОМЦ "Народное творчество". На эти деньги закупили оборудование - звуковое и кинопроектор, новый экран и кресла. Новое помещение отремонтировали за дополнительные средства - сделали трибуны, перегородки, внутренние стены, систему отопления и провели проводку.

По условиям конкурса, в кинозале должны преимущественно показывать фильмы отечественного производства. В ближайшее время в кино на российское кино можно будет сходить по "Пушкинской карте".

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