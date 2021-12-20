Состоялась итоговая пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского

Фото: ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел ежегодную пресс-конференцию, посвященную подведению итогов деятельности Общества за прошедшие три года и планам на предстоящий период. Мероприятие состоялось в Москве при поддержке Информационного агентства ТАСС. Очно и в режиме онлайн присутствовали более 100 представителей федеральных и региональных СМИ.

Во вступительном слове глава Общества подчеркнул, что компания исполняет все обязательства по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей и продолжает реализацию стратегических планов по развитию электросетевого комплекса на всей территории ответственности в 20 регионах РФ.

Основными показателями надежности в электросетевой компании являются средняя длительность и частота перерывов электроснабжения потребителей. За отчетный период Обществу удалость значительно их улучшишь: средняя длительность перерывов была снижена с 2,6 часа до 1,46 часа, то есть на 44%, а средняя частота перерывов электроснабжения – с 1,31 до 0,83, то есть на 37%. Такие кардинальные изменения произошли благодаря внедрению новых инструментов и модификации ряда процессов.

Игорь Маковский отметил, что на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей направлена и системная работа по консолидации электросетевых активов. В результате реализованных за три года мероприятий под контроль Общества перешло 12 тыс. трансформаторных подстанций с установленной мощностью более 8 700 МВА и линии электропередачи общей протяженностью более 36 тыс. км., включая около 3 тыс. объектов электросетевого хозяйства, ранее являвшихся бесхозяйными.

Одной из важных тем пресс-конференции стали результаты работы в сфере развития дополнительных услуг и сервисов, востребованных у населения и предприятий регионов, в частности, организация наружного освещения. На декабрь 2021 года в обслуживании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» находится около 600 тысяч светоточек в 20 регионов присутствия. Наряду с этим, энергетики уделяют большое внимание эстетической составляющей при модернизации и строительстве новых элементов электросетевого комплекса. При этом каждый реализованный объект – это не только современные технологии, но и уникальный архитектурный ансамбль. По утверждению главы энергокомпании, энергетика может и должна быть красивой!

Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Маковский рассказал о принятых мерах по обеспечению беспрерывности деятельности организации в период пандемии, выполнении задач по увеличению нетарифной выручки и производительности труда. Также он акцентировал внимание на проведении мероприятий в сфере клиентоориентированности.

Кроме того, продолжится создание новых высокотехнологичных объектов и масштабирование инновационных проектов, среди которых применение беспилотных летательных аппаратов для автоматизированной диагностики воздушных линий и методов машинного обучения для выявления очагов коммерческих потерь электроэнергии.

Вместе со СМИ свои вопросы Игорю Маковскому задали и потребители. В преддверии мероприятия была открыта «Горячая линия», куда поступило порядка семисот пятидесяти обращений. Полученные вопросы и сообщения сразу же поступали в отработку к руководству филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», поэтому ряд потребителей получили ответы еще до мероприятия.

Игорь Маковский поблагодарил всех за проявленный интерес и подчеркнул, что на вопросы, оставшиеся за рамками прямого эфира пресс-конференции, потребители обязательно получат ответы в индивидуальном порядке.

Одним из самых интересных моментов мероприятия стала премьера видео «Электросетевого флешмоба», объединившего творческих энергетиков из 20 филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» https://youtu.be/PPxqW3YGsCQ.

«Реализация многих проектов вызывает живой отклик у наших потребителей. Такое отношение, прежде всего, обусловлено выполнением основной обязанности компании – обеспечение надежного, качественного электроснабжения и доступности электросетевой инфраструктуры для подключения новых объектов. Помимо основной деятельности развиваем и ряд новых направлений. Мы объективно оцениваем наши возможности, опыт, технологичность, и готовы на конкурентных условиях развивать дополнительные сервисы на благо жителей регионов присутствия Общества», – заявил генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.