Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболел 221 житель региона, выздоровели 355 пациентов, зарегистрировали 22 смертельных случая, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5343 ПЦР-тестов.
В целом у 94188 человек подтвердили коронавирус, вылечились 88622 жителя области, умерли 2703 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1213681.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 102 новых случая коронавируса. По 17 заболевших в Унечском и Дятьковском районах. 12 человек забьолели в Брасовском районе. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 21 муниципалитете региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 декабря 2021 года:
— Брянск – 36167 (+102)
— Брянский район – 9383 (+2)
— Дятьковский район – 4782 (+17)
— Карачевский район – 3221
— Клинцы – 3015 (+7)
— Трубчевский район – 2556 (+5)
— Новозыбков – 2512 (+3)
— Стародубский район – 2499 (+6)
— Навлинский район – 2284 (+3)
— Жуковский район – 2173 (+6)
— Унечский район – 2178 (+17)
— Брасовский район – 1892 (+12)
— Выгоничский район – 1873
— Комаричский район – 1686
— Почепский район – 1662 (+7)
— Фокино – 1420
— Климовский район – 1425 (+3)
— Погарский район – 1354 (+10)
— Мглинский район – 1334
— Клетнянский район – 1310 (+8)
— Дубровский район – 1289
— Сельцо – 1264 (+4)
— Суземский район – 1033 (+2)
— Злынковский район – 1032 (+3)
— Суражский район – 978
— Клинцовский район – 959 (+1)
— Гордеевский район – 791 (+1)
— Красногорский район – 716
— Севский район – 606
— Жирятинский район – 469 (+2)
— Рогнединский район – 206
— Иногородние – 119.