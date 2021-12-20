Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболел 221 житель региона, выздоровели 355 пациентов, зарегистрировали 22 смертельных случая, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5343 ПЦР-тестов.

В целом у 94188 человек подтвердили коронавирус, вылечились 88622 жителя области, умерли 2703 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1213681.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 102 новых случая коронавируса. По 17 заболевших в Унечском и Дятьковском районах. 12 человек забьолели в Брасовском районе. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 21 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 декабря 2021 года:

— Брянск – 36167 (+102)

— Брянский район – 9383 (+2)

— Дятьковский район – 4782 (+17)

— Карачевский район – 3221

— Клинцы – 3015 (+7)

— Трубчевский район – 2556 (+5)

— Новозыбков – 2512 (+3)

— Стародубский район – 2499 (+6)

— Навлинский район – 2284 (+3)

— Жуковский район – 2173 (+6)

— Унечский район – 2178 (+17)

— Брасовский район – 1892 (+12)

— Выгоничский район – 1873

— Комаричский район – 1686

— Почепский район – 1662 (+7)

— Фокино – 1420

— Климовский район – 1425 (+3)

— Погарский район – 1354 (+10)

— Мглинский район – 1334

— Клетнянский район – 1310 (+8)

— Дубровский район – 1289

— Сельцо – 1264 (+4)

— Суземский район – 1033 (+2)

— Злынковский район – 1032 (+3)

— Суражский район – 978

— Клинцовский район – 959 (+1)

— Гордеевский район – 791 (+1)

— Красногорский район – 716

— Севский район – 606

— Жирятинский район – 469 (+2)

— Рогнединский район – 206

— Иногородние – 119.