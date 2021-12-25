Парализованная после ДТП брянская журналиста увлеклается скрапбукингом

Фото: Елена Поцелуева, vk.com.

Брянская журналистка с ограниченными возможностями здоровья Елена Поцелуева увлекается скрапбукингом. В 2014 году открыла она для себя это хобби – изготовление изделий из бумаги.

Фото своих работ она публикует на своей личной страцичке ВКонтакте.

Фото: Елена Поцелуева, vk.com.

- Скрапбукинг – это искусство, - пишет девушка в соцсети. - Нужно придумать композицию, подобрать материалы, всё собрать вединую картину,скомпоновать так, чтобы было интересно, не скучно, но в то же время не тяжело, не перегружено. Во время процесса мозг просто кипит, сидишь, прямо как у шахматной доски. Оцениваешь всю картину, прорабатываешь элементы, подчёркиваешь детали, находишь интересные и неожиданные решения. Короче, скрапбукинг, ребята, это вам не просто бумажульки приклеить.

https://www.kp.ru/share/i/12/12284320/wr-960.jpg

Напомним, ДТП с корреспондентом РЕН-ТВ Брянск Еленой Поцелуевой произошло десять лет назад. В автоаварии девушка серьезно травмировала позвоночник. Врачи, к сожалению, не смогли поставить Елену на ноги. Она передвигается в инвалидной коляске.

Девушка не падает духом и подает пример другим. Кроме того, у Елены есть свой личный блог, где она вдохновляет людей любить и творить, не смотря ни на что.

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