Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 225 жителей региона, выздоровели 350 пациентов, зарегистрировали 17 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5460 ПЦР-тестов.
В целом у 93517 человек подтвердили коронавирус, вылечились 87658 жителей области, умерли 2642 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1202037.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 71 новый случай коронавируса. На втором месте Унечский район. Здесь выявили 27 случаей заболевания. На третьем месте – Дятьковский район с 25 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 24 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 декабря 2021 года:
— Брянск – 35781 (+71)
— Брянский район – 9330 (+3)
— Дятьковский район – 4756 (+25)
— Карачевский район – 3192 (+1)
— Клинцы – 3000 (+5)
— Трубчевский район – 2547 (+3)
— Новозыбков – 2507 (+7)
— Стародубский район – 2479 (+15)
— Навлинский район – 2269 (+6)
— Жуковский район – 2160 (+9)
— Унечский район – 2133 (+27)
— Выгоничский район – 1871
— Брасовский район – 1869
— Комаричский район – 1677
— Почепский район – 1644 (+5)
— Фокино – 1416 (+1)
— Климовский район – 1422 (+3)
— Погарский район – 1344 (+9)
— Мглинский район – 1334
— Клетнянский район – 1296 (+8)
— Дубровский район – 1285 (+5)
— Сельцо – 1258
— Злынковский район – 1028 (+2)
— Суземский район – 1026 (+1)
— Суражский район – 976 (+10)
— Клинцовский район – 958
— Гордеевский район – 790
— Красногорский район – 713 (+2)
— Севский район – 600 (+3)
— Жирятинский район – 463 (+3)
— Рогнединский район – 203 (+1)
— Иногородние – 119.