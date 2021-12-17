Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 225 жителей региона, выздоровели 350 пациентов, зарегистрировали 17 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5460 ПЦР-тестов.

В целом у 93517 человек подтвердили коронавирус, вылечились 87658 жителей области, умерли 2642 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1202037.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 71 новый случай коронавируса. На втором месте Унечский район. Здесь выявили 27 случаей заболевания. На третьем месте – Дятьковский район с 25 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 24 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 декабря 2021 года:

— Брянск – 35781 (+71)

— Брянский район – 9330 (+3)

— Дятьковский район – 4756 (+25)

— Карачевский район – 3192 (+1)

— Клинцы – 3000 (+5)

— Трубчевский район – 2547 (+3)

— Новозыбков – 2507 (+7)

— Стародубский район – 2479 (+15)

— Навлинский район – 2269 (+6)

— Жуковский район – 2160 (+9)

— Унечский район – 2133 (+27)

— Выгоничский район – 1871

— Брасовский район – 1869

— Комаричский район – 1677

— Почепский район – 1644 (+5)

— Фокино – 1416 (+1)

— Климовский район – 1422 (+3)

— Погарский район – 1344 (+9)

— Мглинский район – 1334

— Клетнянский район – 1296 (+8)

— Дубровский район – 1285 (+5)

— Сельцо – 1258

— Злынковский район – 1028 (+2)

— Суземский район – 1026 (+1)

— Суражский район – 976 (+10)

— Клинцовский район – 958

— Гордеевский район – 790

— Красногорский район – 713 (+2)

— Севский район – 600 (+3)

— Жирятинский район – 463 (+3)

— Рогнединский район – 203 (+1)

— Иногородние – 119.