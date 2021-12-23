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Общество23 декабря 2021 14:45

В Фокинском районе Брянска открыли новогоднюю елку

Ребята получили сладкие подарки
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска в четверг 23 декабря, открыли новогоднюю елку. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Юные гости вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой на протяжении всего праздника пели песни, участвовали в веселых конкурсах и водили хоровод у новогодней елки, - говорят в мэрии.

Ребят поздравил с наступающим праздником глава Фокинской районной администрации города Брянска Евгений Антошин.

Завершил радостное событие хоровод возле главной районной елки и вручение сладких подарков.

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