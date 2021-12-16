В брянском военном центре будут учиться 105 студентов

В военном учебном центре на базе Брянского государственного инженерно-технологического университета будут учиться 105 студентов. Об этом "КП-Брянск" расскзаал ректор вуза Валерий Егорушкин.

Отбирать студентов начнут в марте-апреле 2022 года. У кандитдатов проверят здоровье. Они сдадут нормативы по физической подготовке. Обучение начнется с сентября следующего года.

Военный учебный центр будет готовить сержантов и рядовых: командиров мотострелковых частей и старших стрелков. Центр создают в интересах Сухопутных войск России. Подобные центры создадут в восьми высших учебных заведениях России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Военная кафедра закрылась в БГИТУ в 2008 году, - сказал Валерий Егорушкин. - Через 13 лет мы открываем военный учебный центр. Уже отремонтировали аудитории, установили в них стенды. Министерство обороны предоставит дополнительную учебно-материальную базу: вооружение и военную технику, тренажеры, электронные учебники и пособия.

Студентам, прошедшим обучение в военном центре, не нужно будет проходить срочную службу. После выпуска у них будет военный билет. Они смогут отправиться по желанию на службу по контракту.