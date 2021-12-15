В Брянске у строящегося на набережной нового моста сделали насыпь будущей дороги

На будущем ответвлении уже завершили отсыпку грунта. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске к границам строящегося на набережной нового моста дорожники вплотную подвели земляную насыпь будущей дороги. Она представляет собой ответвление протяженностью около 700 метров, которое свяжет объект с разворотным кольцом на новой дороге–защитной дамбе. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- На будущем ответвлении уже завершена отсыпка грунта - его завезли около 350 тысяч кубометров, - рассказал руководитель подрядной организации ООО «Дорстрой 32» Руслан Кузавлев. - Сейчас ведутся работы по устройству «пирога» дорожного основания, который будет включать в себя слои песка, щебня, геотекстильную решетку, тощий бетон и два слоя асфальта. По обеим сторонам четырехполосной дороги будет широкий тротуар, а встречные транспортные потоки разделят полосой газона.

Кроме того, в полотно будущей дороги вмонтируют колодцы ливневой канализации. делают разводные пути. Которые пройдут под мостом. Начали монтировать линию освещения – устанавливают опоры и светодиодные светильники.

Сейчас на мосту перекрыты балками 3,5 пролета: три на стороне дороги–защитной дамбы «Брянск–I — Брянск–II», оставшийся — на стороне КЗ «Дружба». В эти дни мостостроители ведут устройство русловых опор — тех, которые будут располагаться непосредственно в границах реки Десны.

Напомним, в общей сложности на 12 опорах разместят 198 железобетонных балок. Вес каждой из них свыше 35 тонн, длина — 24 м. Новый мост заменит существующий понтонный, эксплуатируемый больше 25 лет. Он будет шире и длиннее — четырехполосный протяженностью 270 метров.

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