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Общество15 декабря 2021 8:10

В брянском университете создадут военный учебный центр

Работать он начнет с сентября 2022 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: БГИТУ.

Фото: БГИТУ.

В Брянском государственном инженерно-технологическом университете создадут центр военной подготовки студентов. Об этом стало известно еще в июне - в ардес университета поступило письмо заместителя министра обороны Николая Панкова. 11 декабря соотвествующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Учебный центр начнет работать в сентябре 2022 года, сообщают в университете. Отбирать студентов на обучение будут в марте-апреле следующего года. Кандидаты будут проходить медицинскую комиссию и сдавать нормативы по физической подготовке.

Военный учебный центр открывается в БГИТУ в соответствии с план-графиком, который утвердили Минобороны и Минобрнауки. Всего в России откроют восемь таких центров.

- Военные учебные центры будут оснащены современной учебно-материальной базой, вооружением и военной техникой, тренажерами, электронными учебниками и пособиями, разработанными Министерством обороны, - говорят в БГИТУ.

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