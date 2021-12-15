Брянскую автомобилистку будут судить за смерть семи человек в ДТП

Обвиняемая признала свою вину полностью. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Брянской области будут судить автомобилистку за смерть семерых человек в автоаварии. Завершилось расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

ДТП с тремя машинами случилось 7 октября около пяти часов вечера на 2-м километре дороги Брянск-Смоленск-Жирятино. По версии следствия, 32-летняя женщина за рулем "Митцубиси" выехала на встречную полосу и столкнулась по касательной с автомобилем "Хендай". Вторая иномарка врезалась в "Ладу".

25-летний водитель, 49-летний и 40-летний пассажиры "Лады", а также 44-летняя автомобилистка на "Хендай" погибли на месте аварии. 68-летнюю пассажирку "Хендай", 43-летнего и 40-летнюю пассажиров "Лады" госпитализировали. Все они скончались в больницах.

Женщина признала свою вину. Ей грозит до семи лет колонии.