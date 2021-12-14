В брянском поселке Большое Полпино появится улица имени Валерия Шкурного

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В брянском поселке Большое Полпино Володарского района новый переулок переименуют в улицу Героя России Валерия Шкурного. Сейчас в документах он значится как №1, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

На территории переулка, по улице Российской, будут бесплатно предоставлять земли многодетным семьям. Данный вопрос вынесли на рассмотрение малого Совета.

Справка

Валерий Иванович Шкурный родился в 1959 году в деревне Михайловка Гордеевского района. В 1978 году окончил Клинцовский текстильный техникум. После был призван в ряды Вооруженных Сил. Во время срочной службы дослужился до командира отделения. Через год после увольнения в запас вернулся в армию.

В течение девяти лет был комсомольским работником.

Валерий Иванович женился в 1981 году. В Клинцах в 1982 году родилась первая дочь – Катя. С 1986 по 1992 год Валерий Иванович проходил службу в группе советских войск в Восточной Германии. В ГДР в 1988 году появилась на свет вторая дочка – Аня. Обе дочери служат в полиции.

В 1992 году Валерий Шкурный вернулся в Клинцы. С 1993-го служил в органах внутренних дел. Прошел путь от стажера до заместителя начальника СОБР в Клинцах управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Брянской области.

В 1995 году Валерий Иванович не попал в первую группу, которая отправилась в Чечню. Он был в отпуске. А поехал туда со второй группой в конце 1995 года.

Вторая командировка состоялась летом 1996 года. Отряд Шкурного отправился в Грозный. Им поручили охранять главный штаб оперативного управления. В совместное патрулирование по городу направили российских милиционеров и чеченских боевиков. Чтобы снять напряжение и разрядить обстановку, Валерий Иванович предложил сыграть в футбол – русские с чеченцами. Этот матч потом несколько раз транслировали по центральному телевидению.

Валерий Иванович поехал на Северный Кавказ во вторую Чеченскую кампанию в конце 1999 года. От нее он мог отказаться – у него уже была выслуга лет, и можно было уходить на заслуженный отдых. Но он не мог не поехать – волновался за молодых ребят. И они, во многом благодаря Валерию Шкурному, вернулись из Чечни живыми и здоровыми.

19 марта 2000 года во время четвертой командировки группа бойцов под руководством заместителя руководителя СОБР капитана Шкурного участвовала в боевой операции – нужно было освободить от чеченских боевиков окраину села Комсомольского. Внезапно по милиционерам был открыт огонь. Во время боя чеченский снайпер ранил двух солдат. Боевики хотели захватить их в плен. Валерий Иванович взялся спасти ребят. Под перекрестным огнем противника он вынес одного бойца, вернулся за вторым. И в этот момент увидел, что рядом с солдатом упала граната. Времени отбросить ее в сторону уже не было. Валерий Иванович накрыл своим телом гранату, спасая молодого бойца.

Указом Президента Российской Федерации от 4 июля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, капитану Валерию Ивановичу Шкурному посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Другие награды: (добойка)

- Медаль «За безупречную службу»

- Нагрудный знак «За отличие в службе МВД»

- Медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»

- Медаль «За отличие в воинской службе»

- Нагрудный знак «За отличную службу в МВД»

- Нагрудный знак «Участник боевых действий»

- Нагрудный знак «Отличник полиции»

- Две медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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