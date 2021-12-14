Добро пожаловать в офис будущего!

Фото: ПАО Сбербанк.

В Брянске открылся первый ультрасовременный офис Сбера. Он расположен в центре города, в излюбленном месте для прогулок — на бульваре Гагарина, д. 23 (здание ТЦ «Галерея»).

Офис предоставляет финансовые сервисы и продукты Сбера, такие как вклады, карты, кредиты, переводы средств, обмен валюты, а также имеет зону экосистемы и нефинансовых услуг.

Фото: ПАО Сбербанк.

Здесь можно не только решить традиционные банковские вопросы, но и протестировать новые гаджеты от Сбера в демозоне, заказать товары в СберМегаМаркете, воспользоваться сервисами экосистемы и даже выпить чашку ароматного свежемолотого кофе!

Фото: ПАО Сбербанк.

Хотите получить нужную услугу сами? Новые многофункциональные банкоматы упростят задачу. Есть важный вопрос к клиентскому менеджеру? Побеседуйте в переговорной комнате. Пришли в офис с ребенком? Не даст заскучать детский уголок.

Фото: ПАО Сбербанк.

Управляющий Брянским отделением ПАО Сбербанк Игорь Ермолин:

«Новый офис — гостеприимное безбарьерное пространство. Здесь можно ознакомиться с новинками экосистемы, провести финансовую операцию, решить различные вопросы. Получение услуг клиентами с ограничениями здоровья облегчено. Функциональность и уют объяснимы — в центре наших продуктов и сервисов всегда находится человек со своими эмоциями и потребностями».

Глава Советского района Брянска Алексей Колесников:

«В просторном офисе Сбера удобно получать необходимые для повседневной жизни услуги. Просто и доступно для клиентов».