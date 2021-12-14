Автопарк Брянскэнерго пополнился новыми бригадными автомобилями

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» на территории высокотехнологичного Брянского района электрических сетей в торжественной обстановке состоялось вручение бригадных автомобилей подразделениям филиала. Ключи от автотранспорта начальникам районов электрических сетей вручил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александр Косарим.

Автопарк Навлинского, Брянского, Карачевского, Клетнянского, Севского, Трубчевского, Унечского, Стародубского, Почепского, Погарского района электрических сетей, Красногорског участка Клинцовского РЭС и центрального участка службы механизации и транспорта пополнился двенадцатью бригадными автомобилями. Машины обладают высокими эксплуатационными характеристиками, в частности – повышенной проходимостью. Они укомплектованы всем необходимыми для выполнения работ приспособлениями и оборудованием. Все это будет способствовать сокращению времени на доставку персонала к местам проведения работ и оперативной ликвидации технологических нарушений. В настоящее время в автопарке Брянскэнерго более 640 единиц техники, в их числе спецтехника, автовышки, бригадные автомобили.

В ноябре и начале декабря Брянская область неоднократно оказывалась во власти непогоды, которая приводила к отключениям электроэнергии в районах области. Сотрудники филиала, не взирая на время суток и погодные условия, восстанавливали нарушенное энергоснабжение потребителей. За участие в проведении аварийно-восстановительных работ благодарностями Брянскэнерго отмечены наиболее отличившиеся работники РЭС. Их энергетикам вручил директор филиала Брянскэнерго Александр Косарим.

«Скорость ликвидации последствий внештатных ситуаций в сетях, особенно тех, которые случаются зимой, во многом зависит от мобильности доставки аварийно-восстановительных бригад к месту проведения работ. Чаще всего неполадки в сети происходят в труднодоступных местах. Техника, которую сегодня получили наши подразделения, будет способствовать сокращению времени на проведение восстановительных работ, ведь, обладая высокой проходимостью, она так быстро, как это только возможно, доставит энергетиков к месту проведения работ», – отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александр Косарим.