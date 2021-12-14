Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 декабря 2021 года

Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 233 жителя региона, выздоровели 359 пациентов, зарегистрировали 23 смертельных случая, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3276 ПЦР-теста.

В целом у 92836 человек подтвердили коронавирус, вылечились 86434 жителей области, умерли 2584 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1185537.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 104 новых случаев коронавируса. На втором месте Унечский район. Здесь выявили 24 случая заболевания. На третьем месте – Почепский район с 17 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 19 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 декабря 2021 года:

— Брянск – 35616 (+104)

— Брянский район – 9275

— Дятьковский район – 4716

— Карачевский район – 3155

— Клинцы – 2993 (+4)

— Трубчевский район – 2533 (+14)

— Новозыбков – 2485 (+14)

— Стародубский район – 2456 (+8)

— Навлинский район – 2253(+5)

— Жуковский район – 2139

— Унечский район – 2097 (+24)

— Выгоничский район – 1864

— Брасовский район – 1842 (+1)

— Комаричский район – 1668 (+1)

— Почепский район – 1627 (+17)

— Фокино – 1411

— Климовский район – 1414 (+4)

— Погарский район – 1331 (+15)

— Мглинский район – 1228 (+2)

— Клетнянский район – 1284 (+8)

— Дубровский район – 1270

— Сельцо – 1241

— Суземский район – 1018

— Злынковский район – 1021 (+5)

— Суражский район – 964 (+3)

— Клинцовский район – 957 (+1)

— Гордеевский район – 790 (+1)

— Красногорский район – 711 (+2)

— Севский район – 597

— Жирятинский район – 459

— Рогнединский район – 202

— Иногородние – 119.

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