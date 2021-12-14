Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 декабря 2021 года

Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 233 жителя региона, выздоровели 359 пациентов, зарегистрировали 23 смертельных случая, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3276 ПЦР-теста.
В целом у 92836 человек подтвердили коронавирус, вылечились 86434 жителей области, умерли 2584 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1185537.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 104 новых случаев коронавируса. На втором месте Унечский район. Здесь выявили 24 случая заболевания. На третьем месте – Почепский район с 17 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 19 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 декабря 2021 года:
— Брянск – 35616 (+104)
— Брянский район – 9275
— Дятьковский район – 4716
— Карачевский район – 3155
— Клинцы – 2993 (+4)
— Трубчевский район – 2533 (+14)
— Новозыбков – 2485 (+14)
— Стародубский район – 2456 (+8)
— Навлинский район – 2253(+5)
— Жуковский район – 2139
— Унечский район – 2097 (+24)
— Выгоничский район – 1864
— Брасовский район – 1842 (+1)
— Комаричский район – 1668 (+1)
— Почепский район – 1627 (+17)
— Фокино – 1411
— Климовский район – 1414 (+4)
— Погарский район – 1331 (+15)
— Мглинский район – 1228 (+2)
— Клетнянский район – 1284 (+8)
— Дубровский район – 1270
— Сельцо – 1241
— Суземский район – 1018
— Злынковский район – 1021 (+5)
— Суражский район – 964 (+3)
— Клинцовский район – 957 (+1)
— Гордеевский район – 790 (+1)
— Красногорский район – 711 (+2)
— Севский район – 597
— Жирятинский район – 459
— Рогнединский район – 202
— Иногородние – 119.
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