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Общество14 декабря 2021 7:15

В Брянске гимназии №3 присвоят имя ветерана Бориса Шапошникова

Учителя с гимназистами сняли фильм об участнике Великой Отечественной войны
Марина АНТОНОВА
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Борис Васильевич с супругой Тамарой Ивановной живет в Володарском районе.

Борис Васильевич с супругой Тамарой Ивановной живет в Володарском районе.

Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске гимназии №3 присвоят имя ветерана Великой Отечественной войны Бориса Шапошникова. Это решение единогласно поддержали городские депутаты на заседании комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ, сообщают в пресс-службе горсовета.

Борис Васильевич вместе с супругой Тамарой Ивановной живет неподалеку от гимназии. Борис Васильевич - частый гость в гимназии, всегда рассказывал о Великой Отечественной войне. ученики с учителями сняли фильм про Бориса Шапошникова.

Борис Васильевич родился в 1924 году. На фронт его призвали сразу после школы - в 1942-м. Участвовал в Сталинградской битве. Освобождал Донбас, Белоруссию и Прибалтику. Был трижды ранен. Кавалер орденов Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, Отечественной войны. Войну закончил в Кенигсберге. После войны продолжил военную службу.

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