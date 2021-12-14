В Брянске гимназии №3 присвоят имя ветерана Бориса Шапошникова

Борис Васильевич с супругой Тамарой Ивановной живет в Володарском районе. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске гимназии №3 присвоят имя ветерана Великой Отечественной войны Бориса Шапошникова. Это решение единогласно поддержали городские депутаты на заседании комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ, сообщают в пресс-службе горсовета.

Борис Васильевич вместе с супругой Тамарой Ивановной живет неподалеку от гимназии. Борис Васильевич - частый гость в гимназии, всегда рассказывал о Великой Отечественной войне. ученики с учителями сняли фильм про Бориса Шапошникова.

Борис Васильевич родился в 1924 году. На фронт его призвали сразу после школы - в 1942-м. Участвовал в Сталинградской битве. Освобождал Донбас, Белоруссию и Прибалтику. Был трижды ранен. Кавалер орденов Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, Отечественной войны. Войну закончил в Кенигсберге. После войны продолжил военную службу.