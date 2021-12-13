Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 235 жителей региона, выздоровели 409 пациентов, зарегистрировали 24 смертельных случая, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5202 ПЦР-теста.

В целом у 92603 человек подтвердили коронавирус, вылечились 86075 жителей области, умер 2561 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1182261.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 116 новых случаев коронавируса. На втором месте Сельцо. Здесь выявили 16 случаев заболевания. На третьем месте - Брянский район с 13 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 21 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 декабря 2021 года:

— Брянск – 35512 (+116)

— Брянский район – 9275 (+13)

— Дятьковский район – 4716 (+7)

— Карачевский район – 3155 (+10)

— Клинцы – 2989 (+6)

— Трубчевский район – 2519 (+3)

— Новозыбков – 2471

— Стародубский район – 2448

— Навлинский район – 2248 (+2)

— Жуковский район – 2139 (+8)

— Унечский район – 2073

— Выгоничский район – 1864 (+5)

— Брасовский район – 1841 (+11)

— Комаричский район – 1667 (+4)

— Почепский район – 1610

— Фокино – 1411 (+3)

— Климовский район – 1410 (+2)

— Погарский район – 1316

— Мглинский район – 1326 (+9)

— Клетнянский район – 1276 (+4)

— Дубровский район – 1270 (+4)

— Сельцо – 1241 (+16)

— Суземский район – 1018 (+2)

— Злынковский район – 1016

— Суражский район – 961 (+4)

— Клинцовский район – 956 (+1)

— Гордеевский район – 789

— Красногорский район – 709 (+5)

— Севский район – 597

— Жирятинский район – 459

— Рогнединский район – 202

— Иногородние – 119.