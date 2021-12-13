Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 235 жителей региона, выздоровели 409 пациентов, зарегистрировали 24 смертельных случая, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5202 ПЦР-теста.
В целом у 92603 человек подтвердили коронавирус, вылечились 86075 жителей области, умер 2561 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1182261.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 116 новых случаев коронавируса. На втором месте Сельцо. Здесь выявили 16 случаев заболевания. На третьем месте - Брянский район с 13 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 21 муниципалитете региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 декабря 2021 года:
— Брянск – 35512 (+116)
— Брянский район – 9275 (+13)
— Дятьковский район – 4716 (+7)
— Карачевский район – 3155 (+10)
— Клинцы – 2989 (+6)
— Трубчевский район – 2519 (+3)
— Новозыбков – 2471
— Стародубский район – 2448
— Навлинский район – 2248 (+2)
— Жуковский район – 2139 (+8)
— Унечский район – 2073
— Выгоничский район – 1864 (+5)
— Брасовский район – 1841 (+11)
— Комаричский район – 1667 (+4)
— Почепский район – 1610
— Фокино – 1411 (+3)
— Климовский район – 1410 (+2)
— Погарский район – 1316
— Мглинский район – 1326 (+9)
— Клетнянский район – 1276 (+4)
— Дубровский район – 1270 (+4)
— Сельцо – 1241 (+16)
— Суземский район – 1018 (+2)
— Злынковский район – 1016
— Суражский район – 961 (+4)
— Клинцовский район – 956 (+1)
— Гордеевский район – 789
— Красногорский район – 709 (+5)
— Севский район – 597
— Жирятинский район – 459
— Рогнединский район – 202
— Иногородние – 119.