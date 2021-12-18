В Брянске открыли елочные базары

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
В Брянске открывают елочные базары. Во всех районах города люди могут купить живые елочки, сосны и хвойные ветки.
Главный атрибут Нового года можно купить на 22 торговых площадках во всех районах города. Одна из них открылась в Бежицком районе возле ТЦ «Бум-Сити». Правда там пока торговали только соснами. В Ближайшее время подвезут и ели. А одну сосну горожанам предлагали за 700 рублей.
Напомним, елочные базары будут работать ежедневно с 17 по 31 декабря с 8.00 до 19.00. Об этом раньше сообщали в пресс-службе Брянской городской администрации.
Предновогодняя торговля пройдет по следующим адресам:
Советский район:
— ул. Брянского Фронта о/ д № 2, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия — 1»
— ул. Крахмалева, о/д № 23, (ост. «Костычева»)
— пересечение ул. В. Сафроновой и ул. 3-го июля
— ул. С. Перовской, о/д № 48
— ул. Советская, напротив дома № 52
— ул. Ромашина, между домом № 34 и детским садом «Добрынюшка»
— площадка, напротив дома по ул. Бежицкой, д. 1/11
— ул. Дуки, о/д 33
— ул. Евдокимова, о/д 3
— ул. Спартаковская, о/д 130
Бежицкий район:
— пересечение ул. Медведева, о/д № 5 и ул. Союзной
— ул. Ульянова, о/д № 8
— ул. Почтовая, о/д № 106 — № 108
— ул. Федюнинского, о/д № 1
— ул. Ульянова, о/д № 124
— на территории, прилегающей к ГДК им. Медведева
— ул.Литейная, о/д № 48/126
Фокинский район:
— пр-т Московский, о/д № 106/4
— на пересечении ул. Шолохова и ул. Полесской
— ул. Б. Хмельницкого, между домами № 5 и № 14
Володарский район:
— ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат»
— площадка перед домом по ул. Пушкина, д. 85.
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