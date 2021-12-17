Студентку журфака МГУ удостоили стипендии имени Бориса Грищенко за практику в "Брянских известиях"

Фото: Ева Дольникова, vk.com.

Студентке факультета журналистики МГУ Еве Дольниковой вручили стипендию Группы «Интерфакс» имени Бориса Грищенко. Награду она получила за практику в издании «Брянские известия». Ева победила в творческом конкурсе. Итоги стали известны в четверг,16 декабря, на «Дне практики» журфака МГУ.

Среди участников конкурса 24 студента-журналиста. В финал также вышли студентка третьего курса Арина Барабанов а и второго – Яна Заговорская.

По словам заместителя генерального директора информационного агентства «Интерфакс», Юрия Погорелова, стипендию имени Бориса Грищенко вручают студентам, которые проявили себя в области информационной журналистики.

Ева Дольникова была на практике в издании «Брянские известия» летом 2021 года. Фото: Ева Дольникова, vk.com.

- В уходящем году на конкурс были представлены очень качественные работы, не учебного, а уже профессионального уровня, - подчеркнул Юрий Погорелов. - Писать правду - всегда непросто, даже если хорошо понимаешь, как это делать технологически. Я желаю студентам быть, как наш Борис Грищенко - ничего не бояться и всегда идти вперед.

Отметим, Ева Дольникова была на практике в издании «Брянские известия» летом 2021 года. Студентка писала новости на сайт газеты и материалы в печатную версию. Одну из работ Евы отметили в Брянской области. Будущая журналистка вошла в число победителей регионального конкурса молодых журналистов.

Борис Грищенко был репортером «Интерфакса». Он работал в должности заместителя гендиректора информагентства. Он скоропостижно скончался в возрасте 66 лет 21 апреля 2004 года. После его смерти учредили стипендию для студентов-журналистов.

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