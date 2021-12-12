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Экономика12 декабря 2021 7:15

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ И ИГОРЬ МАКОВСКИЙ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Встреча прошла на Владимирском инвестиционном конгрессе
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: ПАО «Россети Центр».

Фото: ПАО «Россети Центр».

11 декабря на полях Владимирского инвестиционного конгресса врио Губернатора Александр Авдеев провёл рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети Центр» Игорем Маковским. Основной темой обсуждения стало энергообеспечение потребителей Владимирской области и ход отопительного сезона в регионе.

Игорь Маковский отметил, что в приоритете сегодня – безусловно стабильное снабжение электроэнергией всех категорий потребителей области. В конечном итоге стабильное энергоснабжение, особенно в отопительный сезон, влияет на качество жизни жителей региона.

Было также отмечено, что основная задача сегодня – качественно пройти и завершить отопительный сезон. Владимирская область получила паспорт готовности в Минэнерго, и есть все основания полагать, что эта задача будет выполнена.

БрянскэнергоЭкономика: Бизнес