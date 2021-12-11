В Брянске установили бюст полковника Николая Богданова

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске установили бюст гвардии полковника, Героя Советского Союза и участника Великой Отечественной войны Николая Богданова. Монумент расположили на территории школы №34 в Володарском районе. Торжественное открытие памятника состоялось в пятницу, 10 декабря, сообщают в пресс-службе горсовета.

В августе бюст полковника Богданова предложили в дар Брянской городской администрации. Но чиновники отказались от подарка, так как не нашли денег на транспортировку и установку.

Глава города посчитала это несправедливым. Судя по всему, деньги нашли у спонсоров. На открытии благодарили директора регионального оператора Брянской области и руководителя дорожного управления.

Николай Богданов воевал в Молдавии, Бессарабии, Одессе, Крыму. В январе 1943 года его назначают командиром корпуса на Брянском фронте. Участвовал в освобождении Карачева. 4 октября подорвался на мине и погиб.

Полковника похоронили в Брянске. Его могила расположена на центральной аллее возле памятника военным журналистам. На кладбище - скромный памятник без портрета героя. За ним ухаживают школьники.