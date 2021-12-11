В Брянской области Дедов Морозов и родителей на детские утренники пустят только с QR-кодами

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянских школах и детских садах Дедов Морозов, Снегурочек и других аниматоров на детские утренники пустят только с QR-кодами. В образовательных учреждениях в этом году запретили проводить общие праздники - только в отдельных классах или группах. Зато их смогут посетить родители, но только привитые.

Об этом рассказала главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова на заседании оперативного штаба 10 декабря.

- Мы составили достаточно подробное методическое письмо об организации новогодних мероприятий среди детей, - сказала руководитель регионального Роспотребнадзора. - Поэтому необходимо организовывать новогодние мероприятия в строгом соответствии с этими методическими рекомендациями.